Droits. Ces travailleurs vont avoir droit aux avantages de la sécurité sociale dont : les prestations familiales, les rentes pour les accidents de travail et la pension de retraite. Ceci suite à la convention signée entre Arizaka Rabekoto Raoul, Directeur général de la CNaPS et Irako Andriamahazosoa Ammi, président de la FJKM, qui stipule également la formation par la CNaPS des responsables des organismes privés de cette confession. Ce dernier a d'ailleurs soutenu que la FJKM s'engage à payer les arriérés relatifs à la sécurité sociale des travailleurs de ces organismes confessionnels. Une décision qui s'impose, car il s'agit d'un droit fondamental, à la fois consacré par l'article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et reconnu par la constitution de la République malgache.

« La CNaPS est ouverte à toute collaboration avec les institutions non seulement publiques, mais aussi confessionnelles, et ce, sans distinction. »

