Madagascar: BNI Madagascar - Lancement d'une nouvelle campagne sur les crédits aux particuliers

Lancement de la nouvelle campagne de la BNI Madagascar.

Partir en vacances, acheter une moto ou une voiture et même une maison. Ce sont les rêves pour la plupart des foyers.

Surtout par ces temps de crise qui courent. Et ces rêves sont réalisables grâce aux crédits aux particuliers que propose actuellement la BNI Madagascar. Pour une facilité d'accès par le plus grand nombre, la BNI Madagascar lance actuellement une nouvelle campagne de communication axée sur sa gamme de crédits aux particuliers, la plus complète sur le marché.

Taux exceptionnels. « A travers ce concept, nous tenons à mettre en avant notre gamme de crédit à la consommation et notre gamme de crédit immobilier, nous permettant de répondre aux différent besoins de l'ensemble de nos clients particuliers », a déclaré lors d'une conférence de presse Ndriana Ralaimanisa, Directeur de la communication et du marketing de la BNI Madagascar. Durant cette campagne qui durera jusqu'au 31 Octobre 2017, les clients bénéficieront de taux exceptionnels avec une réduction de 3 points sur la gamme de Crédit Conso. A titre d'exemple, grâce au crédit VAIKA, spécialement conçu pour l'acquisition de véhicule neuf ou d'occasion, le client pourra enfin s'acheter tout simplement sa voiture ou sa moto avec des conditions privilégiées. Les crédits MALAKY et VINA permettent de financer des projets personnels à court ou moyen terme tel que l'achat d'électroménagers, l'achat d'équipements pour la maison (mobiliers, TV Ecrans Plats, Home Cinéma, PC Portables ... ) ou tout simplement pour financer des vacances en famille.

Quant à la gamme de Crédit Immobilier, elle permet aux clients de réaliser leurs projets immobiliers quels qu'ils soient : que ce soit pour acheter un terrain, pour construire sa maison ou pour effectuer des travaux de réhabilitation.

Personnalisée. La BNI Madagascar démontre parfaitement à travers ces offres sa volonté de répondre de manière personnalisée à tous ses clients, en apportant à chacun d'entre eux la solution bancaire la plus adaptée. Pour découvrir immédiatement la meilleure solution de crédit qui répond au mieux à son besoin, chaque client peut visiter le site www.bni.mg pour y effectuer des simulations ou tout simplement pour prendre rendez-vous avec son Conseiller Clientèle.