Cote d'Ivoire: En prélude au prochain Masa - Des opérateurs culturels Américains en prospection à Abidjan

Mission de prospection et d'immersion culturelle. Voilà comment l'on pourrait présenter le séjour, du 20 au 25 juin dernier, d'une délégation d'opérateurs culturels et artistes d'Amérique et des Caraïbes en Côte d'Ivoire. Et cela, en vue de la participation de troupes et artistes des Etats-Unis et des Caraïbes (précisément de Trinidad et Tobago) au 25e anniversaire (1993-2018) du Marché des arts et de spectacles africains (Masa) qui se tiendra du 10 au 17 mars 2018 à Abidjan.

« Le prochain Masa sera placé sous le signe de la diaspora. La venue de cette délégation de Brooklyn (Etats Unis) et de Trinidad et Tobago est pour nous un partage d'expérience et sonne comme un retour aux sources pour certains. Et c'est cela que le Masa 2018 portera », a expliqué Professeur Yacouba Konaté, Directeur général du Masa, cette grand'messe du conte, de la danse, de l'humour, de la musique, du théâtre, etc.

Dans le droit fil des préparatifs de ce rendezvous incontournable des arts de la scène du continent noir et de ses diasporas, une délégation conduite par le Guyanais Alex Boicel, établi à NewYork (Usa), Ingénieur culturel de haut vol, conduisait la délégation composée, entre autres, de Korkor Amateifio du Ghana, par ailleurs responsable de la programmation internationale du Masa, de Dane Gulstonde Trinidad et Tobago, virtuose du "Steel-Drum", un instrument dont lui seul a le secret.

Avec eux, il y avait également Debra Jean Roseann Baptiste, Sandra Bell de Brooklyn (New-York- Usa); Dr Yansie Rolston (Londres- Grande Bretagne) ; Donna Dove (Usa) et Dirk Harewood (Usa). Le Pr Yacouba Konaté avait à ses côtés ses conseillers : Zié Coulibaly, actuel directeur par intérim de l'Institut français d'Abidjan (Théâtre) et Paul Wassaba (Musique). Avant cette rencontre, la délégation d'outre-Atlantique a échangé avec les responsables du District d'Abidjan, le ministère ivoirien de la Culture et bien d'autres organismes partie prenante à l'organisation du Masa.

Pour une immersion culturelle, les hôtes de la Côte d'Ivoire ont participé à des spectacles à Bonoua où ils ont été émerveillés par le Popo carnaval après le visionnage des diffé- rentes éditions. Justement à ce propos, ils ont souhaité une collaboration prochaine et même immédiate entre le Popo Carnaval et le carnaval "J'Ouvert" (la prononciation est "Jou-vay") devenu une institution annuelle des diasporas afro-américaines. L'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias a été de bon aloi, pour la délégation d'explorateurs, de procéder à la restitution des travaux de leur séjour et aussi de faire découvrir le "Steel-Drum" et des scènes des précé- dents J'Ouvert. En venant en Côte d'Ivoire, nous voulons partager l'avis des dirigeants du Masa pour dire que « Le Masa 2018, c'est maintenant, avec en point de mire, le renforcement des liens entre l'Afrique des arts du spectacle et les diasporas afro-américaines», a rapporté Alex Boicel au nom de la délégation.

A noter, le Masa a été officiellement créé lors de la 2e Confé- rence des ministres de la Culture et de la Francophonie de l'Oif à Liège (Belgique) en 1990. Il a pour but de renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants (musique, théâtre, danse) et permettre l'accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La 1ère édition a été organisée à Abidjan en 1993. Depuis janvier 1999, son siège est établi à Abidjan. L'appel à candidatures aux groupes et artistes souhaitant participer à la 10e édition marquant le 25e anniversaire a été lancé depuis novembre 2016 et prend fin le 31 août 2017