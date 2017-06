Madagascar: Fête de l'Indépendance - Entre festivité et vague d'insécurité !

Le traditionnel feu d'artifice d'Anosy aurait été particulier cette année.

L'ambiance a été plutôt joyeuse durant la célébration de la fête de l'Indépendance cette année. Une festivité qui a toutefois été perturbée par une vague d'insécurité.

Bien que baignant dans la pauvreté, les malgaches figurent parmi les populations qui trouvent et éprouvent encore la joie de vivre. Cette dernière qui a fait briller de milles feux la ville des milles et les autres villes de la Grande Ile durant la soirée du vingt-cinq juin. D'un côté, il y avait les lampions qui ont en plus de donner des lumières, ont donné des couleurs à ces villes. De l'autre, les feux d'artifices ont ravivé les flammes des malagasy. Présents dans toutes les grandes villes, le traditionnel feu d'artifice a été particulier dans la capitale d'après Maholy. « Je vais à Anosy avec mes enfants chaque année et la dernière a été particulière » a-t-elle fait savoir. Avant d'ajouter « les gens semblaient assez joyeux, assez enclin à faire la fête ». La célébration de l'indépendance s'arrête toutefois à ces « faits et fêtes » pour la majorité de la population. Cette dernière qui a perdu toutes les notions de ce que cela implique, sûrement trop occupé à trouver de quoi vivre et faire vivre sa famille. Un constat qui se vérifie lorsque l'on demande à des jeunes ou encore à des personnes adultes ce à quoi correspond l'indépendance et bien évidement la fameuse date du vingt-six juin.

Revers. Cette population qui a éprouvé la joie de la fête de l'Indépendance a toutefois été victime d'insécurité. Vol à la tir, racket et cambriolage... des cas qui ont également marqué les célébrations dans toutes les régions de l'île et ce, malgré les dispositifs de sécurisation mis en place par le gouvernement. Et là-dessus, le cas du livreur de pizza d'une société très connue par les Malagasy lors de la soirée de la veille de la fête nationale a marqué les esprits. Pour l'histoire, ledit livreur, travaillant dans la capitale, a été aspergé d'acide par ses ravisseurs avant d'être dépossédé de la moto qui lui sert de véhicule de service. Un cas parmi tant d'autres auxquels s'ajoutent quelques accidents de la route. Sacrée pour la population malagasy, la fête de l'indépendance est célébrée sans pour autant que la population en sache l'esprit même. Un effort pour le retour A quand le retour. de l'éducation civique sur les bancs des écoles ?