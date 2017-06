Cameroun: Réconciliation avortée à l'Eec

L'initiateur de la lettre, Bernard Nya Tankwe, conseiller paroissial à la paroisse Eec de NewDeido, soutient, quant à lui, que « l'Eec est une et indivisible », et que personne ne saurait en revendiquer tout seul la paternité.

Paradoxalement, les manifestations laissent penser à travers un document intitulé « Lettre de dénonciation au sujet des élections des dirigeants de l'Eglise évangélique du Cameroun », daté du 29 mai, qu'ils croient, eux aussi, à la paix et à l'unité de l'Eglise. « L'Eec c'est la paix, mais nous avons un groupe d'hommes qui apporte le désordre dans l'Eglise et c'est pour ça que nous voulons tout remettre à Dieu », soutient Marcel Nana.

Sur ces pancartes, on pouvait lire les messages d'hostilité ci-après : « Non à la marchandisation de l'Eglise » ; « Pasteurs voleurs, foutez le camp ! » ; « Batomen et Makon, Lucifer de l'Eec » ; ou encore « Rien ne peut empêcher le schisme ».

