Cameroun: Me Harissou et Aboubakari Siddiki privés de juges

La même question est valable pour Maître Harissou qui, quoique nouvellement retraité, poursuit une carrière internationale d'écrivain et d'expert, membre en tant que notaire émérite, de plusieurs organisations notariales en Afrique et dans le monde.

Celui là même qui avait rejeté toutes les preuves de l'accusation, faisant évoluer le procès vers un heureux dénouement attendu. Cet esprit de justice cadre t-il avec l'agenda de ceux qui ont jeté 'gratuitement' Me Harissou et Aboubakar Siddiki en prison ? Le juge Iroume qui va bientôt rejoindre son nouveau poste d'affectation comme président du tribunal de première instance de Bonaberi-Douala, présent à une audience civile ce vendredi à la Cour d'appel du Centre, n'a pas été visible à celle du tribunal militaire où l'attendaient les accusés Aboubakar Siddiki et Me Harissou. Arrivés dans la salle d'audience à 11h, deux des avocats de la défense qui ont eu une audience civile avec le juge à la Cour d'appel et qui s'est achevée vers 10h 30', ont annoncé son arrivée imminente.

