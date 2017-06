Congo-Kinshasa: L'ONG « Les Amis de Nelson Mandela » condamne l'arrestation de quatre artistes à Goma

L'ONG « Les Amis de Nelson Mandela » s'insurge contre l'arrestation de quatre jeunes artistes depuis quatre jours à Goma au Nord-Kivu. Pour le directeur de cette association, Robert Ilunga, la RDC ne doit pas être considérée comme une prison.

« Parmi les artistes qui sont arrêtés, il y a nos membres et nos sympathisants. On a été surpris qu'ils soient amenés, vendredi [23 juin] devant le juge puis à la prison de Munzenze », a déploré lundi 26 juin, Robert Ilunga.

Il a indiqué que ces jeunes sont incarcérés « dans des conditions pas normales ».

« Ils manquent des matelas et ils n'ont pas mangé le vendredi, ils n'ont mangé qu'hier et le samedi. Cette situation nous gêne et doit interpeler les autorités », a interpellé le directeur de l'ONG « Les Amis de Nelson Mandela ».

Quatre artistes ont été arrêtés vendredi à Goma par la police. Ils manifestaient au Rondpoint Signerse à travers l'art plastique pour protester contre les massacres et tueries des personnes à Beni et dans les Kasaï et préparaient l'exposition de leurs œuvres prévue pour ce dimanche.

Il pense que la RDC ne doit pas être considérée comme une prison « où les libertés publiques ne doivent pas être traitées comme un poison pour les autorités du pays ».