Le parvis de la Grande mosquée de la Rivera Golf a refusé du monde dimancher dernier. Et ce, à l'occasion de la célébration de l'Aïd El Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du ramadan. Les fidèles musulmans vêtus de leurs plus beaux habits y ont convergé pour accomplir les deux rakats et s'abreuver du sermon de l'imam principal de cette mosquée, El Hadj Mamadou Traoré.

Le président de la République, Alassane Ouattara, avant de prendre son vol pour Paris, a participé à cette prière importante. L'imam Mamadou Traoré a profité de cette célébration pour prier pour le retour d'une paix durable et définitive en Côte d'Ivoire. « (... ) Nous implorons Allah Dieu afin qu'il protège le pays contre le mal d'où qu'il vienne et contre nos propres méfaits. (... ) Nous prions pour qu'il y ait davantage la consolidation de la paix, la réconciliation et la concorde entre les fils et filles du pays », a espéré l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf. Aussi, at-il imploré le Tout Puissant pour qu'il y ait l'entente et une « coopération franche et constructive » entre les dirigeants de la Côte d'ivoire. Le chef de l'Etat n'a pas été oublié.

L'imam Traoré a prié pour qu'il ait une santé de "fer " et que Dieu le garde encore longtemps pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique afin que ses intenses efforts conduisent la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020. La prière proprement dite était composée de deux rakats. L'imam, dans son sermon, a rappelé les mérites du mois de ramadan. Il a précisé que le jeûne en Islam, contrairement à ce que pensent certaines personnes, n'est pas une fin en soi, encore moins une pénitence pour l'homme. Il est plutôt le moyen d'atteindre un but noble dont dépend la réalisation du bonheur des hommes dans l'au - delà, tout comme sur terre.

A travers ce jeûne, il s'agit de préparer les croyants musulmans à être des gens pieux, dont le propre est de respecter scrupuleusement, en tout temps, en tout lieu et dans toutes les circonstances, les commandements de Dieu consignés dans le Saint Coran. De façon explicite, le chef religieux a expliqué que le" but noble" du jeûne du ramadan est de préparer les croyants à l'atteindre de plusieurs manières.

La première manière, a souligné El hadj Traoré, c'est que le croyant, en s'abstenant de boire, de manger et d'entretenir des relations charnelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil, cultive et développe en lui la faculté d'endurance qui lui permet de résister facilement aux plaisirs illicites.

La deuxième manière, le jeûne s'il est observé de façon sincère, amène le croyant à être son propre surveillant.

La troisième manière, a évoqué l'imam, c'est qu'en permettant aux croyants de vivre l'expérience de la faim et de la soif dont souffre les pauvres et les indigents durant toute l'année, le jeûne les pousse à avoir pour ces derniers pitié et compassion et à leur apporter, en conséquence aide et assistance, comme le recommande l'Islam. « (... ) Le jeûne du ramadan participe ainsi à inciter et encourager les riches parmi les croyants au paiement de la Zakat sur les fortunes prescrite par l'Islam, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté » a-t-il fait remarquer. Invitant ainsi les croyants à préserver les acquis de ce mois de jeûne.

Il est bon de noter que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ; le ministre d'Etat Hamed Bakayoko, le Secrétaire d'Etat en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Touré Mamadou, et des présidents d'institution ont pris part à cette prière. Faut-il le rappeler, le jeûne du radaman a débuté le 27 mai dernier pour prendre fin le 24 juin 2017.