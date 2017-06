Congo-Kinshasa: Pression des services de l'État sur les entreprises minières - Sévère réquisitoire de la FEC

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite… Plus »

Les journées minières de la RDC, organisées les 23 et 24 juin 2017, appartiennent certes au passé, mais, ces deux jours d'échanges entre opérateurs du secteur miniers ont révélé tous les dysfonctionnements qui rongent un secteur qui contribue à près de 80% du PIB et à 70% des revenus de l'État. Avec l'embellie qui se dessine dans le secteur, les miniers n'exigent qu'une seule chose : être protégé par un État régulateur et non prédateur.

Les journées minières de Lubumbashi ont été l'occasion pour les miniers de faire part de toutes les pressions exercées sur eux. Les principaux coupables sont les services de l'État relevant aussi bien du gouvernement central que de multiples exécutifs provinciaux - du reste non prévus dans le Code minier de 2002. Mark Bristow de Kibali Goldmines dans le Haut-Uélé et Louis Watum d'Ivanhoe Mines dans le Lualaba l'ont exprimé à vive voix.

Entre l'État congolais et la FEC, les divergences sont donc loin d'être dissipées. À la clôture, samedi, des Journées minières de la RDC, le fossé s'est encore élargi. Et c'est le ministre d'État en charge de l'Économie, Joseph Kapika, qui a remué le couteau dans la plaie.

En effet, le président national de la FEC n'a raté personne. Sa principale cible était bien évidement les services de l'État, essentiellement les régies financières (DGDA, DGI et DGRAD) qui excellent dans des redressements excessifs et fallacieux, selon lui, aux fins d'extorquer les opérateurs miniers. Sans compter, a-t-il dit, l'incertitude qui entoure la révision du Code minier de 2002 où l'État congolais cherche, sans prendre en compte les avis contraires des miniers, d'imposer son point de vue.

Bien sûr qu'à sa suite, le ministre d'État en charge de l'Économie a tenté de calmer le jeu, appelant plutôt la FEC à s'impliquer davantage dans l'assainissement du climat des affaires, mais le coup était déjà donné. Et dans la salle des conférences du Pullman Karavia, Albert Yuma pouvait compter sur le soutien unanime des miniers, tous rangés derrière lui. À ses côtés, Simon Tuma Waku, président de la chambre des mines et vice-président de la FEC ainsi qu'Eric Munga, président de la FEC pour le Grand Katanga, ont apprécié la fougue de leur président national. Albert Yuma a remué le couteau dans la plaie.

Entre les miniers et l'État congolais, ce n'est pas encore le langage des sourds. Mais à Lubumbashi, aux journées minières de la RDC, les opérateurs du secteur ont fait part de leurs frustrations. Ils attendent voir le gouvernement éclaircir les règles de jeu pour garantir un environnement stable et assaini.

