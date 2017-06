Cote d'Ivoire: Football (Ligue 1-Saison 2016/2017) - La FIFA félicite l'Asec pour son 25ème titre

communiqué de presse

La notoriété de l'Asec Mimosas n'est plus à démontrer. Et le dernier fait en date vient conforter cette image. Et surtout quand cela émane de la plus haute instance dirigeante du football dans le monde, on peut qu'être fier pour la Côte d'Ivoire.

Dans un courrier daté du jeudi 22 juin 2017 destiné à la Fédération ivoirienne de football (FIF), la FIFA a adressé ses félicitations à l'Asec Mimosas. « L'Asec Mimosas est Champion de Ia Côte d'Ivoire 2016/17 et je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à ce club pour son 25ème titre», écrit Gianni Infantino.

Pour le président de la FIFA, «Ce titre témoigne de Ia persévérance de tous» au club. Aussi adresse-t-il ses «félicitations naturellement à tous les artisans de ce succès: Ies joueurs, I'entraîneur, I'ensemble de I'encadrement technique et médical, Ies dirigeants, ainsi que tous Ies supporters du club». Si dans cette correspondance le patron du football mondial se réjouit de «pouvoir rencontrer bientôt» le président Sidy Diallo de la FIF, il a, «Au nom de toute Ia communauté du football, remercié I'Asec Mimosas et la FIF». Deux institutions qu'Infantino invite «d'aider» la FIFA «à véhiculer Ie message positif du football».

Une autre preuve de la reconnaissance du travail abattu à Sol Béni qui montre que la FIFA ne s'est pas trompé en présentant le club ivoirien comme un exemple de développement. Un club qui n'a cessé de s'investir depuis plus de 20 ans dans la formation des jeunes et des encadreurs. L'Asec Mimosas a décroché son 25ème titre de Champion de Côte d'Ivoire, le samedi 17 juin dernier, au stade de la Paix de Bouaké, grâce à sa victoire face au WAC (1-0 ; 24ème journée). Un but sur penalty d'Aristide Bancé (80e) qui permet aux Mimosas d'être sacrés à une journée du terme du championnat.