Ile Maurice: Partielle au nº 18 - Opposition unie pour mettre Bhadain sur la touche ?

Chez les Bleus, une décision sera prise mercredi. Pami les potentiels candidats, on cite les noms de Robert Pallamy, Roshan Seetohul, Kushal Lobine et Arline Koenig. Mais il se peut aussi que le candidat ne soit pas issu des instances officielles du parti, soutient une source.

Chacun désignera son candidat. Mais, déjà, des consultations seraient en cours entre le Parti mauricien social-démocrate (PMSD), le Parti travailliste (PTr), le Mouvement militant mauricien (MMM), le Mouvement patriotique (MP) et le candidat indépendant Kavi Ramano. Ce, en vue de tomber d'accord sur le choix d'un éventuel et unique candidat pour la partielle au nº 18. Dans un tel cas de figure, ce dernier pourrait nuire à l'ex-ministre de la Bonne gouvernance. «Je ne commenterai pas ces tractations au sein des partis de l'opposition pour le moment», a pour sa part rétorqué le principal concerné.

