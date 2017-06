Ile Maurice: Projet Info Highway - Bientôt une plateforme pour rassembler les données sur chaque individu

Comment fonctionnera le service ? Un exemple : lorsque la National Transport Authority reçoit une demande de déclaration de véhicule et d'enregistrement, elle fera une demande d'informations. Le système informatique fournira alors les détails tels que votre nom, adresse, lieu de travail ou encore affichera si vous aviez enregistré un véhicule par le passé. La NTA a notamment signé un accord de principe avec la Mauritius Revenue Authority et la Financial Intelligence Unit pour un partage d'informations.

En fait, l'Info Highway agira comme un pont de transmission commune entre tous les services. Les informations seront automatiquement mises à jour quel que soit le service public. À mai 2017, il y a eu 36 demandes de connexions à ces services et 73 e-services mis en route. Cette plateforme concerne 60 institutions qui doivent déployer des e-services, permettre l'utilisation des informations par des créateurs de contenus et aussi partager ces informations avec le secteur privé.

C'est là qu'entre en ligne de compte : l'Info Highway. Un projet récemment dévoilé par des fonctionnaires et le consultant de l'Enterprise Data Services (EDS). Et qui a été placé au centre de la transformation du secteur public en un service efficient dans les deux derniers Budgets.

