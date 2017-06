La récente sortie de la Côte d'Ivoire sur le marché financier international (Eurobond) lui a permis de récolter la somme de 1140 milliards de francs CFA. Une performance, certes, mais qui suscite interrogations et inquiétudes. En effet, le pays ne court-il pas le risque d'un nouveau surendettement ? Les experts de la finance internationale sont formels : il n'y aura pas de seconde initiative PPTE pour la Côte d'Ivoire.

Ainsi, depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE le 26 juin 2012, le défi majeur pour les dirigeants ivoiriens étaient de tout mettre en œuvre pour se prémunir contre une nouvelle crise de la dette, afin de ne pas compromettre les générations futures par un endettement non maî- trisé. Invité par le Programme de Gestion de Politiques Economiques (GPE) le vendredi 23 juin 2017, Assahoré Konan Jacques, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité publique, s'est voulu rassurant : « la Côte d'Ivoire ne court aucun risque de surendettement ». Peut-on se développer sans s'endetter ? La problématique de l'endettement est à mettre en relation avec la politique de développement de la Côte d'Ivoire, qui a accusé un grand retard du fait de la décennie de crise.

Pour Assahoré Konan, « face à la dégradation des routes et des infrastructures sociales de base (écoles, hôpitaux, centres de santé) et en raison de l'ampleur de la pauvreté au sein de la population, nos gouvernants ont décidé de mettre en place des programmes de développement ambitieux, dont la mise en œuvre nécessite d'importantes ressources financières difficiles à mobiliser en interne ». Cela s'est traduit par l'élaboration du Programme National de Développement (PND), dont la première phase (2012-2016) a enregistré un financement de plus de 11.000 milliards de francs CFA. Fort de ce succès, le programme a été reconduit et la Côte d'Ivoire a revu ses prétentions à la hausse avec la tranche 2016-2020 estimée à 30.000 milliards de francs CFA. Vu l'importance du montant, il a fallu tout naturellement faire appel aux partenaires économiques et aux marchés financiers.

Si les Ivoiriens dans leur ensemble et la communauté internationale, avec eux, ont salué l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en juin 2012, il faut admettre que son impact a été beaucoup plus important, au regard de l'angle adopté par Assahoré Jacques, qui établit une comparaison en fonction du ratio dette/PIB. Ce qui a fait dire au DG du Trésor que « 4 090 milliards de F CFA ont été annulés, dont 1 491 milliards d'annulation bilatérale sous la forme de Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) consenti par la République Française, sur un stock initial de 6 373 milliards de FCFA, soit environ 2/3 du stock initial.

L'Initiative PPTE, une "manne" pour l'économie ivoirienne En d'autres termes, la dette extérieure est passée de 70% du PIB avant l'Initiative PPTE à 33,9% du PIB au 31 décembre 2012, soit après l'Initiative PPTE. Un pourcentage bien en deçà de la norme internationale qui est de 49% ». Ramenée à l'échelle de la zone Uemoa, cette norme est très loin des 70% préconisé par l'Union, même si depuis 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 42,1% au 31 décembre 2016 et à 41,9% fin mai 2017, quelques jours avant l'Eurobond. Les mesures pour se prémunir contre le risque d'une crise de la dette C'est avec beaucoup d'aisance et en des termes précis, mais élogieux, que le conférencier a dressé la liste des mesures mises en œuvre par l'Etat ivoirien pour éviter un nouveau surendettement.

A savoir Amélioration de la situation macro-économique ; croissance soutenue de 9,2% en moyenne par an entre 2012 et 2015 ; renforcement de la compétitivité de l'économie ; balance commerciale excédentaire autour de 2,3% du PIB par an ; accroissement des Investissements Directs Etrangers (IDE) passant de 161 milliards à 328 milliards de F CFA ; Investissement privé de 1001 milliards de F en 2012 et 3 000 milliards en 2016. Toute chose qui vient démontrer que l'économie de la Côte d'Ivoire ne s'est jamais aussi bien portée. L'endettement est donc maitrisé eu égard au ratio dette/PIB, de même que le choix des taux d'intérêt et des devises pour emprunter, la maturité moyenne des portefeuilles (en années).

A en croire Assahoré, le pays ne s'endette pas cher. Ces mesures font appel à d'autres, telles que l'assainissement de la gestion des finances publiques, grâce notamment à la modernisation de l'administration fiscale, le respect de la masse salariale à 35% des recettes dès 2019, conformément à la norme communautaire, la modernisation du processus d'élaboration du budget et de son exécution, etc.

En outre, le gouvernement veille au renforcement du cadre institutionnel de gestion de la dette et la réduction du risque de crédit du pays. Et à Assahoré Jacques d'ajouter que « depuis la sortie de crise, la Côte d'Ivoire travaille à créer de la richesse, ce qui lui a permis la viabilité ou la soutenabilité de sa dette, c'est-à- dire sa capacité à faire face à ses dettes sans recourir à des restructurations ». Et en la matière, les institutions internationales sont unanimes en pré- sentant le pays comme un risque d'endettement modéré, par opposition à risque d'endettement élevé. L'utilisation de l'Eurobond Dans l'euphorie qui avait suivi les résultats de l'Eurobond début juin, le gouvernement ivoirien a justement salué cette marque de confiance des investisseurs, avant de préciser que la somme récoltée servirait à la création de grands projets dans les secteurs des chemins de fer, de l'énergie, des routes et d'infrastructures aéroportuaires et portuaires. Elle permettra également d'adopter une politique dynamique de transformation des produits agricoles comme le cacao et l'anacarde, d'engager de grands travaux d'infrastructures devant créer des emplois pour la jeunesse d'une part et d'autre part d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en matière d'accès à de meilleurs services de santé, d'éducation, d'eau, d'assainissement, de routes, etc.

Cependant, et comme le souligne si bien le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Assahoré Jacques, « une partie a servi au rachat du précé- dent Eurobond de 750 millions de dollars contractés en 2014, dans la perspective d'une gestion active de la dette, quand l'autre partie financera la part de l'Etat de Côte d'Ivoire dans le PND 2016-2020, estimée à 40% ».