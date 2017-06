Togo: Stabilité macroéconomique et transparence

Le gouvernement togolais va recevoir une aide budgétaire de 10 millions d'euros (environ 6,5 milliards de Fcfa) de l'Union européenne.

Ce coup de pouce intervient pour récompenser le pays pour ses progrès en matière de gestion des finances publiques. . C'est également la conséquence de l'engagement aux réformes souscrit par le et qui s'est traduit par la signature d'un programme de Facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI).

Cette aide, notifiée le 22 juin dernier, et sera officiellement annoncée dans la matinée lors d'une signature entre les responsables européens et le ministre de l'Economie et des Finances.

Le Togo remplit les conditions pour bénéficier d'un appui budgétaire et notamment, la stabilité macroéconomique, les avancées dans la réforme des finances publiques, le financement de la politique de développement et la transparence budgétaire.

'Ce nouveau décaissement s'insère dans la continuité de notre partenariat pour la bonne gouvernance, le redressement économique et le progrès social inclusif (... )', souligne Nicolas Berlanga Martinez, le chef de Délégation de l'Union européenne à Lomé.

Ce programme a pour objectif d'appuyer le gouvernement dans sa politique de réduction de la pauvreté et de la promotion d'une croissance économique inclusive et stable ainsi que sa volonté de consolidation de la gouvernance économique et démocratique.