Congo-Kinshasa: Football féminin - Coup d'envoi de la Coupe du Congo 2017

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite… Plus »

Attaque Sans Recul (Mbuji-Mayi), DCMP Bikira (Lubumbashi), FCF Avenir (Kinshasa), Bafana Bafana (Lubumbashi), JS Kolwezi (Kolwezi), Promo Sport (Kongo Central), FCT Gora (Kongo Central), Boa (Maniema), Etoile (Sud-Kivu), AS Victoire (Kananga) et FCF Bilenge (Kinshasa) sont les clubs engagés dans cette compétition nationale de football féminin.

Mwelwa Neneka de DCMP Bikira a été la première à ouvrir la marque à la 39e minute, permettant à son équipe de mener par un but à zéro à la fin de la première période. Mais le club champion s'est réveillé en deuxième période, avec l'égalisation à la 49e minute, de la tête, par Chimène Massadila. Et Ornella Lengi a offert la victoire à Attaque Sans Recul à la 56e minute.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.