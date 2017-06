Congo-Kinshasa: Le G7 déterminé à obtenir les élections avant le 31 décembre 2017

Pour cette plate-forme politique, le mot d'ordre est désormais : « Cap sur les élections ; les élections, rien que les élections avant le 31 décembre 2017, selon les conditions prévues par l'Accord de la Saint-Sylvestre ».

Dans un communique publié, le 24 juin, et signé par son président en exercice, le Député Christophe Lutundula, le G7 s'est dit engagé à tout faire, avec le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pour contraindre le pouvoir à ne plus entraver la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre et la Céni, à organiser les élections présidentielle, législatives et provinciales avant décembre 2017.

Cette plate-forme a, en effet, relevé que la semaine du 19 au 25 juin qui s'achevait avait été marquée principalement par la publication du message de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), le vendredi 23 juin, et l'adoption, le même jour, par le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies d'une résolution sur la situation des droits de l'Homme dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï. « S'agissant de la Cénco, le G7 félicite nos Évêques pour le message lucide, clair, pertinent et courageux qu'ils ont adressé au peuple congolais en ces moments très difficiles où, face à la répression d'un régime tyrannique et à la misère, certains Congolais tombent dans le découragement et dans le désespoir, comme s'ils se résignaient devant une certaine fatalité du destin », a noté le G7.

Cap sur les élections

Notant que le pays allait mal, le G7 a souligné que la situation était grave et inacceptable sur tous les plans. Pour cette plate-forme, par ailleurs, la cause principale de la crise actuelle était la non-organisation des élections conformément à la Constitution dont la responsabilité incombait « à une minorité des concitoyens au pouvoir qui ont décidé de prendre en otage, par défi, la vie des millions des Congolais ».

Pour le G7, en effet, la seule solution pour une sortie pacifique de cette dite crise est la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales libres, transparentes, inclusives et crédibles avant décembre 2017. Par ailleurs, la plate-forme note que « face à la mauvaise foi et à l'entêtement de Joseph Kabila qui joue cyniquement au pourrissement », elle soutient l'appel des Évêques aux Congolais de ne céder ni à la peur ni au fatalisme et de prendre en main leur destin commun. « En effet, aucun peuple au monde n'est condamné à perpétuité à croupir sous des régimes de dictature et à vivre dans la misère », a rappelé le G7 dont le mot d'ordre est désormais : « Cap sur les élections ; les élections, rien que les élections avant le 31 décembre 2017, selon les conditions prévues par l'Accord de la Saint-Sylvestre ». C'est dans cette optique que le regroupement politique dit s'engager à tout faire avec le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour contraindre le pouvoir à ne plus entraver la mise en œuvre de cet Accord et la Céni à organiser les élections présidentielle, législatives et provinciales avant décembre 2017.