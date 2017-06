Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le conflit communautaire entre les Twa et Luba prend des tournures inquiétantes

Les acteurs de protection s'inquiètent et tirent déjà une sonnette d'alarme sur le risque d'expansion de ce conflit vers les autres zones stables de cette province.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (Ocha) a noté, dans un aperçu de la situation dans le Haut-Katanga publié le 26 juin 2017, que la cohabitation entre les communautés Twa et Luba est loin de s'améliorer dans le Territoire de Pweto. Ocha a relevé qu'entre le 1er et le 7 juin, une vingtaine des maisons appartenant aux Twa ont été incendiées par un groupe des Luba à Mutabi, à environ 100 km de la cité de Pweto. Cet incident, a noté l'agence onusienne, a provoqué un mouvement des personnes dont le nombre n'est pas encore connu, vers plusieurs destinations dont le Territoire de Mitwaba.

en croire le bureau onusien, une semaine plutôt, plus de 3 mille déplacés Twa (repartis sur l'axe Mutabi -Kampagwe) avaient été chassées des villages Dubie, Kapembe, Kato, Kitondwa, Makamba et Mishiko, par les déplacés Luba en coalition avec les anciens Mayi-Mayi démobilisés. La situation, note Ocha, semble confuse et un climat de méfiance s'installe de plus en plus au sein de ces deux communautés, qui pourtant vivaient en harmonie depuis des années, dans ce territoire. Citant des sources concordantes, le bureau onusien a avisé que chaque partie en conflit s'est constituée en groupe d'autodéfense afin d'organiser des expéditions punitives contre des villages adversaires.

Pour Ocha, sur le plan humanitaire, ces déplacements cycliques et continus détériorent au quotidien les conditions de vie, déjà très précaires, de ces déplacés. « Avec ces récents déplacements, on estime à plus de 8 mille personnes qui sont en déplacement, suite aux affrontements répétés entre ces deux peuples, à l'intérieur du Territoire de Pweto, entre janvier et mai 2017 », a prévenu cette agence.