Congo-Kinshasa: Chorégraphie - La Compagnie Universal Dance célèbre l'indépendance

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite… Plus »

Dit-panda est un spectacle de danse urbaine présenté par dix danseurs de la Compagnie Universal Dance qui retracent « des étapes-clés de l'histoire de la RDC ». Il a pour but, précise la Halle, de « rappeler à l'attention et à la conscience du spectateur ce qui a mené le pays vers l'indépendance » juste la veille de son 57e anniversaire. La nouvelle création est présentée comme « une belle occasion de célébrer la fête nationale par la danse ». Cette programmation tout public va clore le mois de juin à l'IF. Elle sera précédée l'après-midi par le film Un jeu sérieux ( A serious game), une projection qu'abritera la salle polyvalente de l'IF à 14 heures, dans le cadre du Festival du film européen dont le long métrage a assuré l'ouverture le vendredi 23 juin.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.