Congo-Brazzaville: Brevet d'études technique - 279 candidats du centre de Linzolo reprennent l'examen

Selon lui, le gouvernement a pris des dispositions nécessaires afin que cette turbulence ne se répète plus, car il ne saurait céder au chantage. « C'est une très grande satisfaction pour le gouvernement d'avoir tenu les examens sur l'ensemble du pays. Le second pari reste celui de la tenue des prochaines élections parce que ces turbulences procèdent de la même logique de vouloir imposer au gouvernement un certain diktat », a-t-il indiqué.

L'examen se déroule pendant trois jours dans ce centre. La matinée de la première journée a été consacrée aux épreuves de technologies : maçonnerie ; menuiserie ; électricité. L'après-midi, les candidats ont planché sur la dictée et questions ; dictée avec fautes ; l'anglais et le commentaire de texte.

Au total 279 candidats dont 72 officiels et 207 libres n'avaient pas pu achever leur examen lors de la session normale à cause des perturbations occasionnées par les ex-miliciens ninjas.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Nicéphore Antoine Thomas Fylla Saint-Eudes a lancé le 26 juin les épreuves de la session spéciale du Brevet d'études technique (B.E.T) au centre du lycée technique agricole Amilcar Cabral, situé à 17 km de Brazzaville

