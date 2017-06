Congo-Kinshasa: Grève à la SCTP - La présidente du conseil d'administration crève l'abcès

Il ressort du tableau peu reluisant peint par Vicky Katumwa que la direction générale sortante avait pris des engagements financiers qui n'ont pas profité à la société.

Les agents de la Société congolaise des transports et des ports (SCTP) se livrent depuis le 2 juin, en spectacle devant leur siège situé sur le boulevard du 30 Juin, campant aux abords comme des élèves faisant l'école buissonnière. Ils tiennent par cette attitude, à exprimer leur ras-le-bol face aux arriérés de salaire qu'ils ne cessent d'accumuler. Depuis bientôt sept mois, ces hommes et ces femmes n'ont plus rien vu tomber dans leur escarcelle. Leur survie est donc menacée et des familles entières sont soumises, bien malgré elles, à la diète.

Un homme serait responsable de cette situation, à en croire la présidente du conseil d'administration Vicky Katumwa. Sans mettre de gants et avec une pointe de colère qu'elle avait du mal à dissimuler devant des journalistes qu'elle avait eu en conférence de presse le 26 juin, elle s'est déversée sur Kimbembe Mazunga (l'ancien directeur général) et tout son comité de gestion. C'est eux qui, à l'en croire, portent la responsabilité de ce qui arrive à la SCTP, une société publique aujourd'hui vidée de sa subsistance avec une trésorerie ne reflétant pas sa grandeur. L'ex-Onatra est, en effet, tombée très bas.

Le comité sortant, a-elle révélé, aurait signé plusieurs contrats avant son départ auxquels le comité actuel doit faire face. Dans la foulée, elle a mis une emphase sur l'affaire de 14 millions de dollars que l'ancien comité aurait encaissés par le biais d'un contrat opaque aux contours flous conclu avec la société Simco dont la moitié du montant aurait pris une autre destination. Cet argent, a asséné Vicky Katumwa, « serait gardé dans un compte privé n'ayant rien à voir avec l'entreprise ». Ce qui actuellement compromet sérieusement les activités au sein de l'ex- Onatra, avec à la clé, l'exploitation rendue difficile de ses ports maritimes. En plus des charges liées au fonctionnement de la société, il y a le service de la dette à honorer découlant de cet engagement financier qui s'est révélé suicidaire pour la société. « Il y a un audit de la Banque centrale qui travaille là-dessus pour clarifier cet énigme », rassure-t-elle.

En somme, a-t-elle dit, les fameux 14 millions de dollars n'ont pas profité à l'entreprise qui se voit obligée de mettre de côté chaque mois 3 millions de dollars pour le remboursement de la dette tout en cherchant à réunir un pactole de 4 millions de dollars pour la paie mensuelle du personnel. Une situation qui met à genoux aujourd'hui l'ex-Onatra déjà desservie par la mauvaise gestion de l'ancien comité, mais aussi par la conjoncture économique du moment et par la concurrence à laquelle elle fait face actuellement dans ses différents ports. Toutefois, certaines sources allèguent qu'à part Kinshasa, la situation à Matadi et à Boma serait plutôt calme et que les deux ports de l'ex-Onatra qui y sont établis fonctionnent normalement.

Toutefois, la situation serait en train d'évoluer dans un sens positif, apprend-on. Une délégation des syndicalistes aurait été reçue par le Premier ministre le 26 juin. Le chef du gouvernement aurait promis de s'impliquer pour que la solution à la crise soit trouvée dans l'urgence.