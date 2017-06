Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Mazembe s'arrache face à Bukavu Dawa et reprend le leadership

En RDC, on approche de l'épilogue du procès du massacre de Mwanza Lomba. Neuf soldats dont deux en fuite… Plus »

C'est à la 90+4e minute que le maestro zambien, Rainford Kalaba, a ouvert la marque sur penalty. Et trois minutes plus tard, l'international zambien a doublé la mise, portant la marque à deux buts à zéro, sur un centre du latéral droit Djo Issama Mpeko. C'est in extremis que Mazembe arrache cette victoire alors que la partie allait s'acheminer sur le nul vierge de zéro but partout, le club de Bukavu ayant vaillamment résisté pendant 94 minutes.

