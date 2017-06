Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Suspension préventive du FC Renaissance du Congo

Après des scènes surréalistes des troubles au stade des Martyrs de Kinshasa, le 23 juin, à la fin du match entre l'AS V.Club et le FC Renaissance du Congo, la Linafoot va certainement arrêter des mesures.

La Ligue nationale de football (Linafoot) s'est penchée, au cours d'une réunion tenue le 24 juin, sur la situation du match entre l'AS V.Club et le FC Renaissance du Congo. La rencontre s'est soldée, le 23 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa par la victoire, dans les dernières minutes, de l'AS V.Club au terme d'une partie fort engagée et à forte tension. À la fin du match, il y a eu de graves troubles perpétrés par les supporters du club orange, qui ont mal réagi à cette défaite. L'on a appris que le FC Renaissance du Congo a été suspendu préventivement, et le résultat de cette rencontre n'est pas encore homologué.

L'on rappelle que les supporters du FC Renaissance du Congo n'avaient visiblement pas digéré le deuxième but victorieux inscrit par le principal bourreau des Renais, l'attaquant international rwandais de souche congolaise, Taggy Etekiama Agiti, alias « Etuta Ekota ». Ils ont provoqué de graves troubles, créant de l'insécurité au stade des Martyrs et balançant des projectiles sur l'aire de jeu. D'autres parmi ces supporters ont carrément pris en poursuite le trio arbitral du match, les molestant après pourtant un arbitrage exemplaire de l'arbitre Kapanga.

Et les policiers commis au stade pour assurer la sécurité ont, à leur tour, tiré des grenades lacrymogène, occasionnant des blessés. Les joueurs ont mis plusieurs minutes avant de quitter le stade des Martyrs. Certains joueurs ont inhalé le gaz, l'entraîneur Florent Ibenge de V.Club et ses poulains ont été contraints de se réfugier au milieu de l'aire de jeu pour attendre le retour du calme. Les caméras de la Radiotélévision nationale congolaise placées dans les tribunes ont été mises à sac par les supporters, qui, en mauvais perdants, se les disputaient avec les policiers. Il y a eu des scènes surréalistes des policiers et des fauteurs de troubles en train de se balancer des projectiles.

Il faut dire que c'était la troisième défaite de suite du FC Renaissance du Congo, successivement battu par Mazembe, Sanga Balende et V.Club ; des désillusions qui n'ont pas du tout été du goût des bouillants supporters oranges. L'on attend des sanctions de la Linafoot et de la Fédération congolaise de football qui a récemment sanctionner sévèrement trois arbitres qui ne peuvent plus exercer à vie.