Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption - Xavier Bonane invite à l'observance du Code de conduite de l'agent public de l'État

Il appartient désormais aux membres du gouvernement d'observer une certaine éthique dans la gestion de leurs secteurs respectifs pour être en phase avec les recommandations issues de ces assises. Il s'agit ici, comme l'a souligné le secrétaire général du gouvernement, d'insuffler une nouvelle dynamique de performance et de responsabilité qui devrait se propager sur l'ensemble de l'administration publique. Ainsi donc, la fraude, la contrebande et toutes les formes d'incivisme fiscal devront dorénavant être combattues avec la dernière énergie de sorte à maximiser les recettes de l'État. Sur cinquante-huit membres du gouvernement, au moins quarante ont signé l'acte d'engagement.

Xavier Bonane avait eu des mots justes pour aiguiller la conscience des membres du gouvernement tout en insistant sur le sens de responsabilité d'un chacun dans la gestion de son secteur. Rappelant les instructions du chef de l'État en rapport avec la bonne gouvernance, il a indiqué : « Le Code de conduite de l'agent public de l'État doit devenir le livre de chevet de tous les animateurs du secteur public de l'État, car les principes qu'il contient prônent non seulement l'amour de la patrie, la sauvegarde de l'intérêt général, l'esprit de sacrifice mais aussi et surtout indiquent les pistes pour ne pas confondre les biens publics avec ceux des dirigeants ». C'est justement pour marquer sa détermination à combattre la corruption et la mauvaise gouvernance, a-t-il dit, que le président de la République a mis en place des instruments de lutte et de conscientisation de l'agent public de l'État. Tout ceci, a-t-il ajouté, est contenu dans un discours présidentiel resté mémorable prononcé un certain 26 janvier 2004.

