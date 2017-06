Congo-Kinshasa: Grande Commission mixte RDC-RSA - Joseph Kabila rassure sur la tenue effective des élections

Jacob Zuma et Joseph Kabila ont, par ailleurs, condamné «les ingérences intempestives de certaines instances extra-africaines» dans les affaires de leurs pays.

Le président Joseph Kabila s'est rendu, le 25 juin, à Pretoria où il a rencontré son homologue sud africain Jacob Zuma dans le cadre de la dixième grande Commission mixte RDC-RSA. Les deux chefs d'État ont saisi cette opportunité pour deviser sur les différentes questions liées au développement de leurs pays respectifs. Joseph Kabila a profité de l'occasion pour clarifier et expliquer les contours des enjeux politiques en RDC essentiellement tournés vers l'organisation des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre qui en a fixé le délai à décembre 2017.

Et en rapport justement avec les élections, le chef de l'État congolais a mis en relief l'importance du dialogue qui, d'après lui, est censé être permanent en vue de matérialiser le vœu de la tenue des scrutins de manière consensuelle afin d'éviter les contestations. « Je l'ai toujours dit, le dialogue au Congo est permanent. Nous avons toujours à utiliser le dialogue comme instrument de gouvernance et nous continuerons (... ) Mais il faut qu'il y ait un objectif à ce dialogue. Et l'objectif de ce dialogue que nous avons eu est un gouvernement d'unité nationale. Organisons ces élections ensemble, en tant que pays, en tant que partis politiques et société civile. Et je veux vous dire que nous avons toujours cet objectif en tête et en vue », a déclaré Joseph Kabila en marge de la grande Commission mixte RSA-RDC.

Toujours par rapport à la situation politique en RDC, le communiqué final publié dimanche ayant sanctionné les travaux mentionne la satisfaction de deux chefs d'État quant à l'aboutissement heureux du dialogue politique initié par le président congolais. Ce processus a, en effet, abouti « à la désignation d'un Premier ministre, à l'institution d'un gouvernement de large union nationale, à la consolidation de la démocratie, lesquels ouvriront la voie à la tenue d'élections en RDC », indique le communiqué. Le président sud africain a, pour sa part, déclaré que la RDC était politiquement stable et que la situation sécuritaire nettement améliorée, rapporte le document.

Sur le chapitre du partenariat économique, l'accent avait été mis sur le projet de construction du barrage futur méga barrage, Inga 3 pour lequel Pretoria a déjà signé un contrat avec la RDC pour récupérer 2500 MW sur les 4800 MW qui seront produits. Le président sud-africain s'est félicité « des progrès réalisés» par le président Kabila et le gouvernement congolais par l'identification d'un concessionnaire chargé de la mise en œuvre de ce projet. Joseph Kabila et Jacob Zuma ont ainsi encouragé les institutions financières africaines à participer à la mise en œuvre du projet Grand Inga qui ambitionne de fournir le courant à toute l'Afrique.