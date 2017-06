Cameroun: Le FMI accorde un crédit de plus de 666 millions de dollars

Pour permettre au Cameroun de redresser son économie mise à mal par la chute du prix du pétrole sur le marché international, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un crédit de 666,2 millions de dollars au pays. Une somme qui permettra de réaliser un programme économique sur trois.

Selon un communiqué, un montant de 171,3 millions de dollars va être immédiatement décaissé par l'institution financière. Quant au reste de cette facilité élargie de crédit, il sera déboursé de façon échelonnée sur trois ans.

« Le Cameroun a été durement touché par la chute des prix du pétrole ainsi que par des facteurs d'insécurité » liés aux attaques du groupe terroriste Boko Haram dans le nord du pays, a dit le directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa qui expliquait les raisons pour lesquelles ce crédit a été alloué à ce pays. Ces prix du pétrole ont « affecté l'activité de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). Cela a conduit à une refonte des réserves internationales communes », a t-il ajouté. C'est pour cela que l'économie camerounaise, la plus importante de la sous-région « fait face à une décélération de sa croissance, à un déclin de sa marge budgétaire et à une hausse rapide de sa dette publique », a commenté Mitsuhiro Furusawa.

Le FMI a indiqué le programme du Cameroun visera à consolider le budget et mettre en place des réformes pour diversifier les revenus non-pétroliers. Pour ce faire, les autorités doivent améliorer « la crédibilité et la transparence » de l'exécution budgétaire en publiant des rapports réguliers.

Du fait de la chute du prix du baril de pétrole sur le marché international, les pays de la Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad) traversent une crise économique qui a fait resurgir le spectre d'une dévaluation du F CFA. Et le programme d'aide du FMI au Cameroun intervient au moment où cette crise sévit de plein fouet dans la sous-région. Ce programme fait suite au sommet des chefs d'Etat des six pays qui s'étaient réunis en décembre 2016 à Yaoundé, au Cameroun, pour trouver une réponse coordonnée visant le maintien de la stabilité financière régionale et l'ancrage du taux de change.

Si la Centrafrique et le Tchad ont déjà un programme avec le FMI, il faut signaler que le Gabon vient d'en signer avec la même institution. En ce qui concerne le Congo et la Guinée équatoriale, des missions du Fonds s'y sont récemment rendues et l'on attend encore de savoir si les deux pays pourront également bénéficier des programmes d'aide similaires.

Notons que la croissance de l'économie camerounaise est passée de 5,8% en 2015 à 4,8% en 2016 tandis qu'au mois de mars dernier, l'inflation était faible à 0,4%. Quant au déficit budgétaire du pays, il a augmenté à 6,5% du Produit intérieur brut (PIB) contre 2% en 2015.