Congo-Brazzaville: Solidarité - Une soirée de gala au profit de la Maison des seniors

La Fondation Congo Assistance en collaboration avec le Réseau Divas a organisé le 24 juin au site de Kintélé en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, un gala de bienfaisance consacré à la collecte des fonds pour soutenir les actions menées par la présidente de cette fondation, Antoinette Sassou N'Guesso.

De nombreux donateurs congolais et étrangers (chef d'entreprise, hommes et femmes d'affaires, ambassadeurs, ministres etc.) ont répondu à l'appel de soutien lancé, en contribuant aussi à la réalisation de la cérémonie. Les fonds collectés permettront de faire fonctionner pendant un certain temps la Maison des séniors de Mfilou dont les charges nécessitent un budget colossal.

L'objectif de cette soirée, a rappelé la coordonnatrice du Réseau Divas, Noelly Oyabiki Iwandza, est avant tout de lancer un appel à la solidarité, à la générosité « afin que face à la détresse des femmes démunies, des enfants, jusqu'aux personnes du 3ème âge nous puissions agir et contribuer à la résolution des solutions durables ». « Pour y parvenir, la présidente de la Fondation Congo Assistance s'engage sur tous les fronts socio-sanitaires du pays : le VIH/Sida, la drépanocytose, le cancer et les maladies cardiaux vasculaires infantiles ».

Dans ce sens, elle a également cité la prise en charge totale des évacuations sanitaires vers la France pour des opérations à cœur ouvert des jeunes enfants malades présentant des pathologies cardiovasculaires qui ne peuvent être soignées au Congo. « Dans le cadre d'un partenariat public-privé, la Fondation Congo Assistance, la Chaine de l'Espoir du professeur Alain Deloch et l'Etat congolais envisage la construction à Brazzaville de l'Institut du cœur qui devait permettre d'effectuer près de mille opérations à cœur ouvert par an ».

À propos du Réseau Divas lancé depuis 2013, il a pour stratégie, a-t-elle expliqué, « l'accompagnement et l'orientation des femmes et des jeunes filles congolaises pour leur assurer un meilleur développement à l'affirmation d'un leadership ».

Après avoir mentionné de nombreuses actions auxquelles Antoinette Sassou N'Guesso s'est investie, la coordonnatrice du Réseau Divas a rendu hommage à l'engagement « infaillible » de la présidente de la Fondation Congo Assistance pour son plaidoyer « incessant » à toutes les questions de santé, du développement et d'éducation touchant les Congolais (hommes, femmes, jeunes et vieux).

La Maison des seniors Kambissi...

Construite dans le 7e arrondissement de Brazzaville, la Maison des seniors a été inaugurée en décembre 2015. Les travaux de construction et d'équipement ont coûté environ 2, 317 milliards FCFA dont 90% financés sur fonds propres de la Fondation Congo Assistance.

En effet, construit sur un terrain de 9000m2, cette structure a une capacité d'accueil de 30 chambres dont 26 à double lits. On y trouve notamment deux bâtiments et des annexes, comprenant, entre autres, une grande paillotte ; une bibliothèque ; une chapelle ; une salle de consultation et de soins ; un réfectoire ; un local technique contenant une chambre froide et une laverie ; un groupe électrogène d'appoint avec 225 KVA et un forage hydraulique.

Au départ, l'hospice des seniors de Mfilou ne comptait que deux pensionnaires, mais actuellement, il en compte 42 dont 30 femmes, selon la directrice générale de cette structure, Rose Tchimpoussou.

S'exprimant au nom de tous les pensionnaires lors de cette soirée de gala, la présidente de la Fondation Congo Assistance a exprimé sa gratitude pour cette générosité, et a invité tout le monde a visité la maison des seniors « pour se faire une idée de l'utilisation des fonds ». « J'ai pu mesurer la chaleur que l'amour du prochain peut susciter sur chacun de nous présent ici. Le témoignage et l'appui que vous venez de faire à l'endroit de la Fondation Congo Assistance et pour ses œuvres me va droit au cœur ».

Avant de déguster les mets de la soirée, les invités ont eu droit à la projection sur des écrans géants placés pour la circonstance d'un film qui retrace l'action de la Fondation Congo Assistance depuis sa création en 1984.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso a décerné des médailles à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais aux personnalités nationales et étrangères pour des services rendus au Congo.

Pour sa part, le président de la République, qui a toujours soutenu cette Fondation, a promis « un cadeau spécial » pour soutenir la cause des personnes du troisième âge.