Congo-Brazzaville: Solidarité - La femme congolaise encourage l'action de la Fondation Congo Assistance

Présentes à la soirée de gala, les ministres Rosalie Matondo et Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas ainsi que Lydie Pongault, conseillère du chef de l'Etat, chef du département de la Culture et des arts ont apprécié chacune l'action de la première dame du Congo et de sa Fondation envers les plus démunis. Voici leur réaction.

Rosalie Matondo, ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement

« C'est une soirée grandiose qui a réuni tous les philanthropes de notre pays pour une action allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des populations, notamment les plus démunies. Nous acclamons l'action de l'épouse du chef de l'Etat et nous pensons que c'est un exemple à suivre. Nous devons nous rapprocher de temps en temps des personnes du troisième âge et aller vers les populations qui n'ont rien ».

Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale

« Grande est ma joie de constater la présence des femmes de la Cuvette qui ont répondu à l'appel lancé par la première dame du Congo en vue de soutenir l'action en faveur des personnes du troisième âge. Des personnes animées de bonne foi savent que l'épouse du chef de l'Etat ne fait qu'œuvrer dans le social pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Notre présence ici est une façon de l'appuyer. Nous sommes prêtes à suivre cet exemple ».

Lydie Pongault, conseillère du chef de l'Etat, chef du département de la Culture et des arts

« Il s'avère essentiel pour cette femme de cœur que des démunis sentent l'amour dans ses gestes de soutien. En s'engageant dans les œuvres sociales et l'action humanitaire, la Fondation Congo Assistance a pleinement conscience de l'immensité des défis à relever. Aujourd'hui, à travers de nombreuses actions, la première dame nous enseigne la manière d'être. Ce sont des actions à encourager et à imiter car nous sommes un peuple solidaire ».