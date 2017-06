Gabon: Mulundu 2017 - Les meilleurs élèves du Lycée catholique de Lozo mis en lumière !

L'Association des Anciens élèves du Lycée Jean Arsène Bounguendza a poursuivi son initiative, celle de récompenser les meilleurs élèves du primaire et du secondaire du département de Mulundu. C'était ce 24 juin 2017 à Lastourville (Lozo), dans la province de l'Ogooué-Lolo. Ecoliers, collégiens et lycéens, les meilleurs, ont été récompensés par le président de ladite association et les membres de son bureau. Une action appréciée par de nombreux élèves, qui disent doubler d'effort l'année scolaire prochaine.

« Les meilleurs élèves doivent être mis en Lumière. Ils doivent inspirer les autres à donner le meilleur d'eux même. Cela doit susciter un esprit d'émulation en chaque apprenant. Ces récompenses en public sont une motivation pour ces élèves, et un honneur pour leurs parents » dixit Élie Bertrand BABALABATOU, le Président de l'Association des Anciens élèves du lycée public Jean Arsène Bounguedza de Lastoursville. Voilà, qui sans doute, vient booster l'envie aux différents élèves de doubler d'efforts et surtout, d'être récompensés en public, devant parents amis et connaissances.

Après le Collège d'Enseignement Secondaire de Matsatsa, l'Ecole publique de Kessipoughou, de Bembicani et de Tsati, pour la première étape, la deuxième est revenu au tour de l'Ecole catholique de Mandji, de l'Ecole publique Centre et de l'Ecole publique de Mouanadzokou, la dernière est revenue enfin au Lycée catholique de Bamboro .La troisième étape des prix de l'Excellence quant à elle, s'est poursuivie aux Lycée Catholique de Bamboro . Les meilleurs élèves de cet établissement secondaire ont été récompensés par le Président et les autres membres du bureau. « C'est une Association qui veut d'une jeunesse responsable et plus compétitive », tient à préciser le Bureau directeur de l'association.

Les élèves et certains de leurs parents ont loué l'initiative. « C'est une fierté pour moi de savoir que mon fils est l'un des meilleurs élèves de son établissement. C'est un honneur pour moi de le savoir heureux. Il sera privilégié à la maison toutes ces vacances. Cela lui permettra de préparer son baccalauréat l'an prochain. Il le mérite bien », s'exclame un parent venu accompagner son fils de passage en classe de Terminale.

Les organisateurs de ces différents prix d'Excellence attendent patiemment que les résultats du Lycée public Jean Arsène Bounguendza soient rendus pour primer les meilleurs. Les membres de l'association disent avoir réussi leur pari. Les objectifs sont multiples. Préparer et aider les jeunes à être plus instruits, mieux formés, être plus responsables, les accompagner à être parmi les meilleurs, à se faire distinguer positivement, les aider dans leurs orientations universitaires... Voilà autant d'actions pour lesquelles, se battent les anciens élèves du Lycée. Toute chose qui concourt à l'intelligentsia du département de Mulundu. Qui sait ! Cela peut inspirer plus d'un. Comme quoi, « J'ai pu trouver ce que je cherchais, parce que je suis monté sur les épaules des générations qui m'ont précédées » disait Sir Isaac Newton.