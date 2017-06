Gabon: Le Klash, demi-finales - Easy et Dream Team tiennent leur Finale !

Easy FC et Dream Team se retrouveront, ce Samedi 1er juillet au stade de Nzeng-Ayong dès 14h30, pour la Grande Finale de cette première édition du tournoi inter arrondissements. Avec le trophée de l en ligne de mire. Tout le 1 et 4e arrondissement sera suspendu.

Suspense. Visiblement, Easy prend un malin plaisir à écrire l'histoire du Klash. Les joueurs de Saturnin Ibella ont obtenu, ce samedi, au Stade de Nzeng-Ayong, une place pour LA finale tant rêvée. Pour ce faire, il aura tout de même fallu aller au bout du suspense pour Technicien Mbouma (buteur à la 21e) et les siens. Car, les ciel et bleu ont dû concéder l'égalisation l'égalisation par Drissa Samake (75e).

La Dream Team met fin à la belle aventure des owendois du National FC, et jouera la finale de la première édition du Klash contre les pensionnaires du 4e arrondissement de Libreville, Easy FC. Les joueurs des Charbonnages et Alibandeng ont fait la différence en prolongations, grâce leur homme à tout faire, Dany Mouloumbou (111e), avant de gérer son avance, devant leur fans venus nombreux les soutenir au Stade de Nzeng-Ayong.

Vainqueurs respectifs du National FC et du M5 1/B, en prolongations et par tirs aux buts, Dream Team et Easy FC, se sont qualifiés pour la finale du Klash 2017. L'équipe de rêve du 1er arrondissement de Libreville sera opposée aux écoliers d'Easy le samedi 1er juillet prochain.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.