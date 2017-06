Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'enfant Africain - La commune de Cocody en attraction pendant deux jours

La commune de Cocody a servi de cadre le vendredi 16 juin 2017 à la 4ème édition du festival international jeunesse et arts des rues d'Abidjan. Placé sous le patronage de la Première Dame Dominique Ouattara, et le parrainage de Fatouma Bamba, opératrice économique ce festival avait pour thème « l'enfant pilier d'une Afrique forte et émergente ».

Durant deux jours, (vendredi 16 et samedi 17 juin 2017), le quartier blockhaus dans la commune de Cocody et le collège moderne de Cocody ont été le théâtre de plusieurs activités festives. Il s'agit notamment de spectacles de marionnettes et de magie, des spectacles de contes, de danses, des ateliers. Ce festival est organisé par l'association jeunesse et arts des rues d'Abidjan.

Selon Kia D, la promotrice de la manifestation et directrice artistique dudit festival, celui-ci vise à donner des instants de joie et de bonheur aux enfants en dehors des fêtes de Noel. « Nous avons constaté qu'a part Décembre où les sociétés font un clin d'œil aux enfants, il n'y a plus rien. Nous avons décidé en plus du festival que nous organisons de faire quelque chose pour les enfants, de marquer cette journée. Nous avons voulu faire de la journée de l'enfant un événement associé avec le festival ».

Elle s'est réjouie du succès des deux journées au regard de l'engouement et de la forte mobilisation des enfants pendant les différentes prestations ; avec une dizaine compagnies et des artistes venus pour certains de la France, du Ghana, et du Bénin. Pour la promotrice, ce festival a été « un festival spécial ». Elle envisage de le pérenniser avec des innovations majeures à chaque édition.