Cote d'Ivoire: Taekwondo - Bamba Cheick élu vice-président

La WT »déchire » la décision Palenfo.

Le Comité National Olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CI) a-t-il été désavoué par la World Taekwondo Fédération (WT) et l'Union Africaine de Taekwondo sur la question relative à la suspension de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et de son président, Bamba Cheick Daniel ? L'on est tenté de répondre par l'affirmatif au regard des faits qui se sont déroulés le vendredi 23 juin 2017, à Muju en Corée du Sud, dans le cadre l'assemblée générale élective de la WT et celle de l'Union Africaine de Taekwondo.

Bamba Cheick Daniel, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et le secrétaire générale de ladite Fédération, Me Anzoumana Siaka ont participé à la réélection de Dr. Chungwon Choue à la présidence de la WT pour un autre mandat de quatre ans. Bamba Cheick Daniel (représentant votant) et Anzoumana Siaka (représentant non votant) ont représenté la Côte d'Ivoire à cette assemblée générale.

Outre cette élection du Dr. Chungwon Choue, les différents continents ont procédé à l'élection de leur président et vice-président. Du côté de l'Union Africaine de Taekwondo, le Général Ahmed Fouly a été reconduit pour un autre mandat de quatre ans. Bamba Cheick Daniel a été élu à l'unanimité vice- Président de l'Union Continentale en charge de la zone ouest africaine.

Une élection qui dénote de la confiance placée au président Bamba Cheick Daniel par la communauté taekwondo'ins Africaine et mondiale. Afin de solidifier cette marque de confiance et d'attachement à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, la WT a réaffirmé sa volonté de confier l'organisation de la finale du Grand Prix (du 2 au 7 décembre 2017) à la Côte d'Ivoire, via sa fédération. Cette finale sera suivie de la Coupe du Monde par équipe.

Au vu des faits de Muju, tout porte à croire que la WT n'a pas entériné la décision du CNO-CI relative à la suspension de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et de son président Bamba Cheick Daniel. La WT a plutôt renouvelé sa confiance à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et à son président.