Sénégal: Habib Thiam - "Un républicain proche du monde rural" (Macky Sall)

Il dit avoir "personnellement beaucoup appris de cette grande génération d'hommes et de femmes qui avaient une parfaite connaissance, une connaissance intime des paysans, des pêcheurs et des éleveurs".

Pour le président Macky Sall, de par ses importantes et multiples fonctions, Habib Thiam a "été au cœur des dures années de construction du jeune Sénégal indépendant et de sa modernisation".

Il a souligné que "c'est la raison pour laquelle la Nation, la République et le peuple sénégalais lui doivent cet hommage amplement mérité. "Puisse son exemple servir de repère pour les générations actuelles et futures", a prié le chef de l'Etat selon qui "le poids de l'âge n'avait pas entamé la puissance de sa conviction pour le Sénégal, pour son développement".

"Oui, il y croyait sans réserve. Et pour moi et tous ceux de ma génération, cette force de nos prédécesseurs est un puissant levier moral", a relevé le président Sall dans un discours retransmis par le site seneweb.com, signalant avoir eu avec le défunt "une très longue discussion nocturne".

