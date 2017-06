Afrique: Tabagisme - L'université de santé de Pretoria souhaite "former des avocats efficaces" pour le continent

En plus du renforcement des capacités des défenseurs du tabac dans les pays cibles, le projet soutiendra également la formation de réseaux efficaces au niveau national et régional pour diriger les activités de surveillance et de responsabilisation de l'industrie du tabac.

Afin de fournir une réponse efficace devant l'ingérence de l'industrie du tabac dans les règles de santé et combler l'écart de compétences dans les 11 pays cibles, le Pr. Ayo-Yusuf a expliqué que "l'Afrique du Sud va organiser ce cours quatre fois au cours des18 prochains mois grâce à ce partenariat développé entre l'université Sefako Makgatho et la Fondation africaine du développement".

Pour le directeur du projet "Beta Africa" et vice-chancelier à l'université des sciences de la santé Sefako Makgatho de Pretoria, "pour contrer l'industrie, il nous fallait avoir des défenseurs bien formés". D'après lui, il s'agit de "pouvoir surveiller et éviter les ingérences après avoir identifié l'insuffisance des capacités en plaidoyer des défenseurs du tabac, notamment l'article 5. 3 de la Convention-Cadre des Nations Unies".

Le Sénégal y est représenté par l'association "Prévenir" et l'Association des journalistes en santé, population et développement.

