Cote d'Ivoire: « Atelier vacances" célèbre ses 20 ans / Augustin Kassy (Artiste-peintre) - « Notre objectif est d'occuper sainement les enfants en vacances »

L'Artiste-peintre Augustin Kassy a donné une conférence de presse le samedi 24 juin 2017, au siège de sa Fondation "Art-monde" sis à Cocody 2 Plateaux-Aghien.

A cette occasion, Augustin Kassy a annoncé la 20ème édition de l'espace d'expression culturelle dénommée "Atelier vacances 2017" dont le lancement aura lieu le 15 juillet 2017 à Soubré. L'Artiste-peintre a aussi levé une équivoque autour du centre qu'il dirige : "Nous ne sommes pas une école mais plutôt un centre d'éveil artistique avec pour objectif d'occuper sainement les enfants en vacances autour des activités et des loisirs créatifs. Particulièrement les arts visuels tels le dessin, la peinture, la mosaïque mais aussi le chant, la danse, le théâtre et la poésie".

Placé sous le parrainage de Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, l'activité, cette année, a précisé le conférencier, va se dérouler simultanément sur l'ensemble du territoire ivoirien, dans 7 pays de la sous-région et mobilisera près de 150 encadreurs de diverses nationalités composés spécifiquement de sculpteurs, de chorégraphes, d'acteurs, d'artistes- plasticiens et d'artistes-peintres. Cette année, a ajouté Augustin Kassy, le point final sera l'anniversaire organisé à Abidjan après la tenue des différents ateliers. Il a aussi relevé le volet social de cette 20ème célébration : « Nous aurons la participation du Sénégal et du Libéria, un pays anglophone.

Cette 20ème édition connaîtra une étape capitale. Celle de Bouaké le 26 août 2017 avec les enfants mal-voyants, non-voyants et les enfants en situation de handicap ». Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux collectivités locales et aux partenaires. « Nous attendons d'eux de l'aide et un appui pour l'épanouissement des jeunes en période de vacances.