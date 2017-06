Cote d'Ivoire: Yamoussoukro l'Imam Seydou Sylla appelle à plus de responsabilité dans l'éducation des enfants

La notoriété de l'Asec Mimosas n'est plus à démontrer. Et le dernier fait en date vient… Plus »

Œuvrons tous (populations et gouvernants) à l'instauration d'un climat de paix durable en Côte d'Ivoire » Et faisant sienne du dicton du président feu Félix Houphouët-Boigny « La paix ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement », il a indiqué que « L'ivoirien nouveau » doit pouvoir bannir la violence de son comportement. » . Après quoi, il a fait des bénédictions pour le pays, ses dirigeants ainsi qu'à l'ensemble des populations ivoiriennes.

Pour lui, le rôle des parents doit consister à donner une éducation de base à leurs enfants selon les principes islamiques. Ainsi « ils deviendront des hommes vertueux, travailleurs, honnêtes et justes. Et le pays pourra compter sur eux. » (... ) « Les efforts du gouvernement de resocialisation de ces enfants ne pourront donner des résultats probants que si les parents s'impliquent réellement. ». Il a ensuite fait cas des récents mouvements d'humeur des soldats, qui selon lui ont fortement perturbé la quiétude des populations et paralysé les activités économiques « Ce sont des scènes qui nous rappellent de mauvais souvenirs et que nous n'avons plus envie de revivre. « C'est dans un climat de paix durable que le pays va pouvoir se développer.

