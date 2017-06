Cameroun: Assistance aux victimes de Boko Haram - Le geste de cœur du couple présidentiel

Paul et Chantal Biya ont envoyé des dons aux blessés de guerre, comités de vigilance, réfugiés et déplacés de Kolofata. Elles ne s'y attendaient certainement pas, en allant à la rencontre de Joseph Beti Assomo à l'Hôtel de ville de Kolofata.

Encore meurtries par le dernier attentat kamikaze de Boko Haram à quatre jours de la fin du jeûne du ramadan, qui ne s'est heureusement soldé que par la mort du kamikaze, les populations de Kolofata, cette ville qui a tant souffert des exactions de la secte terroriste, ont eu du baume au cœur. Et pour cause, l'envoyé du couple présidentiel, Joseph Beti Assomo, n'est pas venu les mains vides.

Dans ses bagages, des sacs de riz, de sel, des pâtes alimentaires, des cartons de savon, d'huile, de tomate, de sucre, des appuis financiers, etc. c'est la contribution du couple présidentiel pour une fin de ramadan sereine chez les membres des comités de vigilance, les blessés de guerre, les réfugiés et déplacés. Joseph Beti assomo s'est voulu rassurant. « Vous n'êtes pas seuls. Le couple présidentiel est avec vous, l'armée et le pays tout entier sont à vos côtés. Tout sera fait pour que cette zone rouge redevienne verte. Le processus est en marche grâce à votre collaboration pour combattre les terroristes de Boko Haram ».

Et de les exhorter à être vigilants, rester unis et aller de l'avant. « Ce n'est que de cette façon que nous viendrons tous à bout de Boko Haram ». Les populations, les comités de vigilance, les réfugiés et déplacés par la voix de leur représentant, ont dit toute leur gratitude. Dans une ville de mieux en mieux sécurisée où la vie reprend progressivement son cours, ils ont promis encore plus de collaboration, pour faire définitivement échec à Boko Haram. Les blessés de guerre rencontrés à l'hôpital militaire de Maroua se sentent réconfortés et ragaillardis. Et malgré leurs blessures, ils n'ont en tête qu'une idée : retrouver le front, défendre la patrie et faire payer cher à Boko Haram ses nombreuses exactions.