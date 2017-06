Cameroun: Etats-Unis/Cameroun - Une relation dynamique

La célébration de la 241e fête nationale américaine jeudi dernier à Yaoundé a permis de revisiter les soixante ans de coopération et de projeter la relation bilatérale entre les deux pays.

Les centaines d'invités conviés jeudi dernier à la célébration des 241 ans de l'indépendance des Etats-Unis à Yaoundé n'ont pas manqué l'occasion d'apprécier, une fois les grilles de l'ambassade américaine franchies, l'idylle entre le Cameroun et les Etats-Unis qui dure depuis soixante ans.

Ce jour-là à l'entrée de la somptueuse représentation diplomatique, l'ambassadeur Michael Stephen Hoza et ses collaborateurs ont servi à leurs hôtes une belle exposition-photos qui retrace la belle histoire diplomatique entre les deux nations. Une relation riche et variée qui se manifeste dans divers domaines. Depuis Leland Barrows, le tout premier ambassadeur américain en poste au Cameroun jusqu'à Michael Stephen Hoza, actuel chef de mission diplomatique, la relation bilatérale entre le Cameroun et les Etats-Unis est restée constante aux plans diplomatique, militaire, économique, éducatif et culturel. Avec un accent sur la lutte contre le terrorisme.

Depuis l'agression du Cameroun par le groupe terroriste Boko Haram, le pays de l'oncle Sam s'est illustré comme un allié de poids à travers un soutien logistique et humain. Dans son discours de circonstance, Michael Stephen Hoza a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis aux côtés du Cameroun pour la sécurisation et la pacification de la partie septentrionale du pays. Plusieurs membres du gouvernement et personnalités invités dont Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures, étaient de la fête.

La célébration des 241 ans de l'indépendance des Etats-Unis à Yaoundé et des 60 ans de coopération bilatérale entre les deux pays a également donné lieu à un échange culturel, à travers la prestation sur la même scène d'artistes camerounais et américain. Le groupe X-Maleya, Alizee Equateur, Jeff Angell et la chorale de l'université de Buea ont tenu en haleine les nombreux invités de marque.