Cameroun: Maroua - L'appel à l'élevation spirituelle

L'imam de la mosquée centrale a invité les fidèles musulmans à ne pas se contenter des biens de la terre, mais à chercher à plaire sans cesse à Allah. C'est devenu un rituel depuis 2014 : montrer patte blanche avant d'accéder au champ de prière de Dougoï à Maroua. De longues files à n'en point finir. Et au bout du compte, des milliers de fidèles musulmans sont venus rendre grâces à Allah qui leur a permis de jeûner et d'arriver au jour du Ramadan.

Dans la tribune réservée aux invités, on notait la présence parlante de Joseph Béti Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. En première ligne chez les fidèles musulmans, il y avait un bon nombre d'élites de la ville de Maroua parmi lesquelles Yaouba Abdoulaye, ministre délégué au Minepat chargé de la planification, et Amadou Moustapha, ministre chargé de mission à la présidence de la République.

Tout commence par l'arrivée de Sa majesté Bakary Bouba Alioum, guide spirituel des fidèles musulmans dans le lamidat de Maroua, devancé de quelques secondes par Cheikh Mahamoudou Mal Bakary, imam de la mosquée centrale de Dougoï. Alors commence la prière. Elle dure six minutes, pas plus. Mais le plat de résistance a été le sermon. Il a duré un peu plus d'une heure d'horloge. Un sermon lu en arabe et en foufouldé et qui avait pour fil d'Ariane, « investir pour l'au-delà ».

Cheikh Mahamoudou Mal Bakary a dit qu'ici-bas, les gens se battent pour des biens périssables qui, hélas ne les amèneront nulle part, alors que si on passe sa vie en cherchant à plaire tous les jours à Allah, le Tout-Puissant, on hérite des trésors inestimables et inaliénables quand on quitte ce mode. « Il est important pour le musulman de comprendre qu'il doit s'acquitter de toutes ses responsabilités parce que sa vie a un terme bien fixé et quand il retournera vers son Seigneur, il lui sera rétribué son action : le bien contre le bien, et le mal contre le mal », a martelé l'homme de Dieu.