Cameroun: Ngaoudéré - Un nouveau champ de prière inauguré

Il a surtout insisté sur l'utilisation des réseaux sociaux. Pour lui, les réseaux sociaux, c'est bien car ça « facilite la vie mais vous ne devez pas utiliser l'Internet pour désinformer ni pour créer la psychose par des images indécentes encore moins arnaquer des honnêtes citoyens, Allah n'aime pas ça», a néanmoins nuancé le guide spirituel. Dans sa prise de parole, Mohamadou Hayatou Issa, lamido de Ngaoundéré, a formulé des mots de gratitude à l'endroit de Allah, et de tous les modibé qui durant un mois ont élevé des prières pour le maintien de la paix et la stabilité au Cameroun.

La prière marquant la fin du jeûne de Ramadan a été dite à Ngaoundéré, au quartier Onaref. Fidèles et dignitaires musulmans au premier rang desquels se trouvait Kildadi Taguieke Boukar, gouverneur de l'Adamaoua, s'y sont retrouvés autour de Cheikh Mahmoud Ali, imam principal de la grande mosquée du lamidat de Ngaoundéré pour formuler des prières à l'adresse de Allah. Au cours du sermon, s'appuyant sur le Saint Coran, l'imam demandera à ses ouailles de renouer avec la piété et d'avoir la crainte de Allah car selon lui, « c'est la seule voie du bonheur. » Il leur dira aussi que « l'abus, le trafic d'influence, la duperie et la supercherie ou le fait de s'accaparer des choses d'autrui parce qu'on est en position de force, sont des comportements à proscrire. Il faut respecter les droits des personnes vulnérables », a-t-il recommandé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.