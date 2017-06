Cameroun: Mvomeka'a - Paulette Assam Mvondo pour l'éternité

En présence du couple présidentiel, les grandes familles Mvondo Assam et Yetyang ont rendu un dernier hommage vendredi dernier à la défunte belle-sœur du chef de l'Etat.

Depuis vendredi dernier, Paulette Assam Mvondo repose à Mvomeka'a au caveau familial, à côté de son défunt époux, Benoît Assam Mvondo, qui l'a précédée dans l'au-delà depuis le 21 septembre 2012. Les obsèques de celle qu'on appelait affectueusement Mama Paulette, ont mobilisé les grandes familles Mvondo Assam et Yetyang et se sont déroulées en présence du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya.

De nombreuses personnes ont fait le déplacement de Mvomeka'a, dans l'arrondissement de Meyomessala, département du Dja et Lobo. Conformément à la vie spirituelle que menait la défunte, la messe de funérailles s'est déroulée selon la tradition catholique à la chapelle Saint Etienne de Mvomeka'a. Tous les évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé avec à leur tête Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé, se sont retrouvés autour de l'officiant principal, Mgr Christophe Zoa, évêque de Sangmélima pour animer ce service liturgique d'enterrement.

Une bonne brochette de prêtres et des pasteurs des églises protestantes a également pris part à ce culte. Après le transfert, en procession, de la dépouille du do- micile familial à la chapelle Saint-Etienne, la célébration eucharistique débute à 13h avec l'arrivée du président de la République, Paul Biya, accompagné de la première dame, Chantal Biya.

Dans son homélie inspirée de trois textes bibliques (livre des Proverbes, lettre de Saint-Paul aux Corinthiens et l'évangile selon Saint-Jean), Mgr Christophe Zoa met en exergue la dimension chrétienne de la mort. Pour lui, la mort, « plus qu'une déchirure et une cassure, doit être appréhendée et vécue chez le chrétien avec moins de peine parce que le défunt va vers un plus grand bien ». Le prélat a ajouté : « Au sens de la foi, la mort est la sortie totale de l'être de l'histoire pour un accomplissement total de Dieu. La vie céleste est bien heureuse à la vie terrestre ».

Cette messe, poursuit l'officiant, « est la célébration des noces entre Paulette et le Seigneur. Il n'y a plus de place pour la tristesse, car libérée des turpitudes terrestres, Paulette doit assumer la condition angélique. Nous devons être rassurés par le mystère de la résurrection du Christ ». A la lumière de celle qui est peinte dans ces Saintes Ecritures, Mgr Christophe Zoa conclut que « Paulette était une femme respectueuse, discrète, courageuse, sage, pieuse et réservée ».

Dans son message de condoléances à la famille de la disparue, Mgr Jean Mbarga a exprimé la compassion de l'église et imploré la force divine pour réconforter la famille ainsi éplorée. Après l'encensement et l'aspersion du cercueil, l'inhumation s'est déroulée au caveau familial, dans la stricte intimité.

Décédée le 25 mai 2017 à Yaoundé à l'âge de 78 ans, Paulette Assam Mvondo a entamé son dernier voyage jeudi dernier à l'hôpital général de Yaoundé, où s'est déroulée la mise en bière suivie de la levée du corps, en présence du couple présidentiel et de nombreuses personnalités .