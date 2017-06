Cameroun: Lutte contre Boko Haram - Les Etats-Unis offrent du matériel de déminage

« Du matériel pouvant traiter les colis piégés et détruire toute source d'énergie d'un explosif. Cet important don de matériel offert par les Etats-Unis répond à un besoin spécifique du fait des attentats auxquels nous faisons face ces derniers temps », a relevé Jean-Baptiste Bokam. Fruit de la coopération entre le Cameroun et les Etats-Unis la cérémonie de remise de cet important équipement destiné à déminer les zones piégées a donné lieu à l'évaluation de la menace de Boko Haram au Nord Cameroun.

« L'artiste », comme on l'a nommé à l'occasion, dans sa combinaison - qui s'apparente à celle d'un cosmonaute - de 40 kg, inspecte avec des ou- tils comme un chirurgien. Il garde la distance nécessaire face à « la menace ». Puis se rend auprès des siens pour analyser et déterminer l'am- pleur du danger. Juste une poignée de minutes, le voilà qui revient le pas alerte cette fois pour délivrer son résultat : « colis traité. RAS ! ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.