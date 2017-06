Maroc: Une étude sur «l'entrepreneuriat en régions» lancée

Le cabinet Generescence saisit l'opportunité de proximité offerte par la tournée nationale de la 1ère édition du programme «Generescence Business Connexion» du 10 juin au 09 septembre 2017 au Maroc pour mener une étude nationale sur l'entrepreneuriat en régions. L'objectif est de renforcer la compréhension des difficultés et besoins des entrepreneurs et acteurs économiques des régions pour mieux les accompagner.

Contribuer à la rupture de l'isolement, la solitude, mal-encadrement et autres maux dont souffrent le plus les entrepreneurs et auto-entrepreneurs des régions. Ou du moins rompre avec ce sentiment, et ce malgré un nombre non-négligeable de programmes entrepreneuriaux et d'initiatives publics et privés menés en leur faveur. Tel est l'engagement de Generescenceet dont la seule vocation est d'être un partenaire efficace et catalyseur de croissance pour les acteurs l'économie africaine.

Pour Generescence les autres régions - Comparées à Casablanca et Rabat - restent légèrement en retrait, plombant au passage ou alourdissant la dynamique de croissance inclusive. « Rien n'indique que les programmes et bonnes initiatives répondent convenablement et totalement aux besoins réels des acteurs socio-économiques des régions », fait remarquer Cheikh Mbacké SENE, initiateur et coordonnateur du road-show et de l'étude. «Une meilleure appréhension de tous les aspects pourrait aider à les peaufiner pour une meilleure efficacité », dit-il.

«L'émergence du Royaume passe inéluctablement par une bonne dynamique entrepreneuriale en régions. La décentralisation avancée doit pouvoir s'appuyer aussi sur le secteur privé en général et les TPE et PME qui représentent plus ou moins 90% du tissu économique », souligne Cheikh Mbacké Sene.