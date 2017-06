Togo: Don d'Adebayor à la prison civile de Kpalimé

Dimanche et hier lundi, se poursuivait à Kpalimé la tournée sociale et humanitaire de l'international togolais et capitaine des Eperviers Sheyi Emmanuel Adebayor et sa suite.

Hier lundi au lendemain du match amical qui opposait la Team SEA à Gomido de Kpalimé, match perdu 1-2, il a été question d'une conférence de presse et d'un don à la prison civile de la ville de Kpalimé.

Pour ce qui est de la rencontre qui a drainée une foule importante dimanche dans le grand stade de la localité Adebayor et ses coéquipiers avaient perdu. Le but Djene Dakonam a été surplanté par les buts de Tawali et d'Adjignon. Une victoire qui a permis au club de Kloto d'empocher en plus du trophée, une enveloppe de 1 million de F cfa offert par l'attaquant togolais.

Avant Kpalimé, Kara et Sokodé ont également bénéficié de la générosité de l'ancien joueur d'Arsenal, de l'AS MONACO, de Tottenham, de Manchester City et du Real Madrid, aujourd'hui sociétaire de Basaksehir, Sheyi Adebayor, dans le cadre de cette tournée dénommée SEA Tour 2017.