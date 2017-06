Togo: Le PSR veut " rebâtir l'espoir" autour de sa jeunesse

A un an de la prochaine joute électorale des législatives, les partis politiques togolais se doivent de se mettre d'ores et déjà sur le pied de guerre en remobilisant leurs troupes. Pour ceux d'entre eux qui l'ont compris, ils s'y mettent déjà chacun à sa manière. C'est également le cas pour me PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau), de Professeur Komi Wolou.

Ainsi, dans l'optique de "faire le point sur les actions de sensibilisation des différents quartiers", "d'inculquer à sa jeunesse les valeurs socialistes qu'incarne le parti PSR", et enfin de "présenter à sa jeunesse le plan d'action et chronogramme des activités du mois de juillet et août" les responsables de ce parti membre de CAP 2015 rencontrent la branche de la jeunesse dans un quartier de Lomé ce dimanche 02 Juillet 2017.

Outre sa jeunesse, le PSR entend également ouvrir cette rencontre à "ceux qui voudrons rejoindre la lutte que mène le parti". Il invite donc ces derniers aussi à cette rencontre dite très importante.