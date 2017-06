Congo-Brazzaville: Après deux semaines coupé du réseau, le Congo-Brazzaville retrouve Internet

Coupé et quelque peu isolé du reste du monde pendant deux semaines suite à la coupure d'Internet, due à la section le 11 juin dernier du câble sous-marin qui lui permet d'accéder au réseau, le Congo a été reconnecté il y a deux jours grâce aux travaux menés par un bateau et des équipements spécialisés venus d'Afrique du Sud. Les internautes se montrent très heureux et apprécient la qualité de la connexion.

Lundi 26 juin au matin, à la Faculté de Sciences et Techniques de l'Université Marien-Ngouabi, Mexon Mbama, étudiant en première année de géologie, a passé tout son temps entre deux cours à manipuler son téléphone, savourant le retour d'Internet.

« On est contents parce qu'hier soir la connexion était rétablie. On a téléchargé quelques fichiers, les livres et les cours, témoigne le jeune homme. Et pour nous, qui utilisons Internet pour de bonnes raisons, télécharger les cours c'est quelque chose de bien. Parce que sans Internet actuellement, on ne peut pas faire de recherches et ces recherches ça nous permet d'améliorer nos connaissances... »

Sur l'ensemble du territoire congolais la connexion Internet a été coupée le 11 juin, suite à la section du câble sous-marin au large de Pointe-Noire par un bateau de pêche. Un bateau et des équipements spéciaux ont été mobilisés depuis l'Afrique du Sud pour la rétablir.