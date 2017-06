Rwanda: A Kigali, l'OMS réfléchit à la question de l'accès aux soins en Afrique

Pendant deux jours, les intervenants se pencheront aussi sur le financement de la santé en Afrique, sur les questions de l'amélioration de la sécurité sanitaire, la recherche et l'innovation mais aussi les nouvelles menaces, telles que les maladies non-transmissibles et les vieux ennemis notamment, le VIH.

Ce tout premier forum de l'OMS sur la santé en Afrique se place dans la ligne droite de cet objectif. Pendant deux jours, dirigeants, experts, membres du secteur privé et de la société civile vont tenter de trouver des moyens d'élargir l'accès aux soins de santé de qualité et à prix abordable pour tous et donc « déblayer le chemin » qui mène à la couverture santé universelle sur le continent pour « faire émerger un avenir prospère et durable », selon les propos de Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Ce mardi 27 juin s'ouvre à Kigali au Rwanda le tout premier forum du bureau régional pour Afrique de l'OMS sur la santé à travers le continent. Pendant deux jours, décideurs et experts de la santé vont échanger autour du thème : « Les populations d'abord : la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique--». Un forum pour discuter des défis et tenter de trouver des solutions pour améliorer la santé sur le continent.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

