Madagascar: Axe Tana-Toliara - Pillage organisé à Ambalavao

Un autre véhicule qui suivait celui qui a été attaqué aurait rebroussé chemin et alerté la caravane, seulement à une trentaine de kilomètres du lieu d'assaut. Les taxis-brousse ont dû s'arrêter et prévenir des gendarmes. En arrivant sur place avec les éléments des forces de l'ordre, « le véhicule ciblé a déjà été démoli. Des marchandises tels que légumes, friperies, valises appartenant aux passagers étaient éparpillés dans la rue », a signalé une source sécuritaire.

A trente kilomètres d'Ambalavao, les bandits ont barré la route avec un bois carré de deux mètres de long, mais le conducteur a pu foncer, selon les informations recueillies. Le deuxième, près du camp Robin, en utilisant le même obstacle, d'autres coupeurs attendaient déjà et se sont massés au milieu de la route. « C'est là que nous n'avons pas pu reculer puisqu'ils ont encerclé la voiture. Ils ont tiré sur nous et ont brisé le pare-brise ainsi que les vitres», a expliqué le deuxième chauffeur. Les malfrats ont ensuite procédé à la fouille des passagers et les ont dépouillés de leurs biens.

