Madagascar: Basket 3X3 - Championnat national / Cosfa et Fandrefiala champions

Les champions de Madagascar hommes en trois contre trois ont une sérieuse chance d'être retenus en équipe nationale. Il faudra être premier de la zone 7 pour briguer une place aux championnats d'Afrique.

Le spectacle et le niveau ont été au rendez-vous. Le championnat national de basket-ball en trois contre trois a livré son verdict samedi au gymnase couvert d'Ankorondrano. L'équipe du Cosfa s'est imposée face à celle de SAVA en finale de l'édition 2017, sur le score de 22 à 12. Une finale où on a retrouvé beaucoup d'adresse sur les tirs à trois points, de la part de Donga Stevel Guy. Il a permis à son équipe d'arriver à un score plus de 21 points, synonyme de victoire bien avant la fin du temps règlementaire de dix minutes, sur chronomètre arrêté. Le Cosfa de Donga Stevel Guy a comme ambition de figurer en équipe nationale du trois contre trois. Selon ses dires, il espère que les membres de son équipe seront appelés en sélection nationale. Il fait confiance à la fédération malgache de basket-ball, pour trancher sur cette question.

« Ce sommet national a recensé un bon nombre de participant et s'est beaucoup amélioré sur le plan organisationnel. Maintenant on va s'atteler à la sélection de l'équipe nationale en vue du championnat de la zone 7 qui se déroulera à Mahajanga les 18, 19 et 20 août. Notre objectif serait de briguer la place qualificative pour les championnats d'Afrique 2017 prévus se joués au Togo au mois de novembre », rappelle Ninah Ruphin, manager général de la fédération malgache de basket-ball.

Partant, pourtant favori du tournoi, l'équipe de l'ASCB de Boeny a terminé troisième du tournoi en surclassant l'AS V7V.

La formation de Fandrefiala posant avec le chèque récompensant la vainqueur

Inusable Judith

Pour en revenir au championnat national, chez les dames, l'équipe du Fandrefiala de Judith Fenoarisoa et consorts ont su jouer presque à la perfection, en combinant adresse, pénétration et rebonds offensifs. Elle est sortie victorieuse de celle du MB2ALL sur le score de 17 à 11. « On se connait entre joueuses et on a su bien gérer nos efforts en alignant sept victoires de suite en sept rencontres. Le trois contre trois est à la fois très tactique et physique et on s'est montrée plus forte que les autres équipes. L'expérience était là avec Judith et cela a donné beaucoup de confiance à toute l'équipe », estime Ravaka Sarobidy Randriantahiana, une des pièces maitresse de Fandrefiala durant la finale.

L'équipe du Tamifa, pour sa part, a complété le podium suite à leur victoire sur JR Team

En U18 garçons, la palme est revenue à l'équipe nationale 2 du capitaine Marco Rakotovao qui est sortie gagnante, face à MB2ALL 2 sur le score de 21 à 16. « Le tandem était au rendez-vous. En somme, c'était un très bon et beau tournoi pour notre équipe. On déplore tout de même l'absence des joueurs des provinces dans la catégorie U18 », explique Marco Rakotovao.

Rideau donc pour ce championnat national de trois contre trois qui a vu la participation de trente cinq équipes jeunes, hommes et dames. En parallèle, le tournoi d'animation pour les U12 a ravi le public mais aussi la fédération malgache de basket-ball qui pense à organiser prochainement le championnat national pour les U12.