Ile Maurice: Autobus - La carte Filao lancée ce jeudi 29 juin

Le paiement des tarifs d'autobus devient smart. Dès le jeudi 29 juin 2017, la carte Filao sera lancée par la société Rose-Hill Transport (RHT). Celle-ci, rechargeable, permettra aux passagers de payer leur trajet en tapant sur un dispositif électronique dans l'autobus. Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, procèdera au lancement à la Place Raymond Chasle à Rose-Hill.

La carte Filao est basée sur la technologie Tap to Pay, originaire de Hong-Kong. Celle-ci est opérationnelle dans ce pays mais aussi à Singapour et à Londres. Ce système de paiement fait partie d'un projet pilote en collaboration avec la National Transport Authority (NTA). Il est prévu qu'il soit étendu à d'autres opérateurs par la suite. Selon un des représentants de RHT, il s'agit d'une carte multi-usages qui pourrait aussi bien être opérationnelle sur le métro, l'autobus et le tram si jamais celui-ci est fonctionnel à Maurice. Ce système automatisé succède à la carte Etoile, lancée initialement par RHT en 2011, et cohabitera avec le paiement régulier des trajets avec les receveurs d'autobus.

Pour suivre le lancement, des promotions seront effectives sur la carte Filao pendant les trois premiers mois d'opération. Cette dernière est rechargeable dans six bureaux de postes, soit à Rose-Hill, Stanley, Beau-Bassin, Coromandel et à la gare de Victoria et le bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis.