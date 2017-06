Sénégal: Ziguinchor/ Imam Ismaila Aidara - «Retour aux valeurs et au discours de verité dans les relations»

La plus grande partie de la communauté musulmane, a célébré hier, lundi, la fête de la korité. Le retour aux valeurs et au discours véridique, c'est le principal message lancé à la grande mosquée de Ziguinchor par l'Imam Ratib Ismaila Aïdara qui a dirigé la prière sur place.

Dans son sermon portant sur le comportement du musulman et les relations qui doivent exister entre l'autorité administrative, l'autorité religieuse et les citoyens, le chef religieux a révélé que l'autorité doit toujours prendre en charge les intérêts et les aspirations des populations.

Prôner un discours de vérité, c'est l'appel lancé aussi par l'Imam Ismaila Aïdara qui dira : «A voir les autorités qui se crêpent le chignon sur la place publique, c'est regrettable. Il faut savoir ce qu'il faut dire et là où il faut le dire. Ce n'est pas toutes les vérités qui se disent. Et quand on a des responsabilités, il faut savoir mesurer ses propos sinon on risque d'offenser tout le monde par une simple déclaration», déclare-t-il en insistant sur la communication institutionnelle. L'Imam a également chargé certains responsables politiques dont les discours ne sont mus que par des intérêts personnels, car martèlera-t-il : «Dans les discours de certains hommes politiques, il n'est pas rare de voir jaillir des intérêts personnels et c'est dommage ... » Les autorités politiques dont l'adjoint au maire de Ziguinchor, Seydou Sané, représentant le maire, le responsable de l'Apr, Doudou KA par ailleurs Administrateur Général du FONGIP ), les chefs de services, les autorités administratives, avec à leur tête, le chef de l'exécutif régional le gouverneur Guedji Diouf, ont bien apprécié ce discours de l'imam. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour charger les médias qui, selon lui, sont parfois responsables d'une certaine tournure de différends entre citoyens ...

Eviter les discours flagorneurs dans les cérémonies, c'est aussi l'appel lancé par le chef religieux qui exhorte ses pairs à ne pas verser dans les discours complaisants agités par certains hommes religieux.

A la mosquée de Boucotte l'imam Ahmath sow a dénoncé la corruption et le terrorisme : «servir Dieu ne vaut pas la peine de se faire sauter, c'est du fanatisme ... » Ainsi la korité célébrée dans une ferveur religieuse a été l'occasion pour prier pour la paix en Casamance, au Sénégal et dans le monde